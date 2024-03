Sanremo, "Putinstan!": le comunità ucraina e dei russi liberi organizzano un incontro con la cittadinanza

La comunità ucraina di Sanremo e la comunità dei russi liberi, domani, il 17 marzo, alle 18.30, organizzano alla Federazione Operaia Sanremese un incontro con la cittadinanza in collaborazione con Energia Democratica, Italia Viva, Azione, Gruppo Radicale Adele Faccio, Volt su "Putistan!".

Oltre ai rappresentanti della comunità dei russi liberi in presenza saranno collegati in remoto anche Olga Olla Nicko, Caterina Avanza, il sentore Enrico Borghi e Igor Boni.

Olga Olla Nicko è una blogger di Tik Tok che parla della Russia, membro del movimento Free Russians Ireland e membro della Piattaforma delle iniziative civili e pacifiste russe. "Olga visita regolarmente la Russia e ha forti legami con il paese, che le permettono di comprendere meglio cosa sta succedendo all'interno e nella vita in Irlanda, cosa che le permette di esprimere i suoi pensieri più liberamente. Inoltre, ci parlerà dell'incontro avvenuto in dicembre coi funzionari della comunità europea" - fanno sapere gli organizzatori - "Caterina Avanza è una consigliera politica al parlamento europeo presso il gruppo Renew Europe e responsabile delle Politiche Agricole di Azione. Il sentore Enrico Borghi di Italia Viva fa parte della commissione permanente difesa ed esteri. Igor Boni è uno storico militante radicale di Torino, ex presidente nazionale dei radicali ed esponente di Europa Radicale. La cittadinanza è cordialmente invitata".