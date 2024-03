Ventimiglia, lettera anonima in Comune. FdI: "Affermazioni altamente diffamanti, l’assessore citato sporge denuncia"

I componenti del partito si sono, infatti, riuniti, questa mattina, per parlare della missiva e decidere sul da farsi. "Come capogruppo di FdI è stata mia premura approfondire l’accaduto e mostrare il massimo supporto al nostro assessore" - afferma Di Marco.

"Riteniamo, come il resto della maggioranza ha già espresso, che una lettera anonima non debba nemmeno essere presa in considerazione ma le affermazioni contenute sono altamente diffamanti, pertanto l’assessore citato ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia per accertamenti" - svela Di Marco - "Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine affinché possano fare luce sull’accaduto spiacevole".