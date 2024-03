Ventimiglia, lettera anonima in Comune. Il sindaco Di Muro e la maggioranza: "Ricostruzioni fantasiose"

Non ha nessun valore per la maggioranza di Ventimiglia la lettera anonima nella quale vengono lanciate accuse e segnalati alcuni presunti illeciti da parte degli amministratori riguardo al 'waterfront'.

La maggioranza si è comunque riunita per parlarne e decidere se prendere eventuali provvedimenti. "Una lettera anonima non bisognerebbe neppure aprirla, figuriamoci commentarla" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Vi sono contenute gravi affermazioni e sono certo che ogni persona citata saprà tutelarsi come ritiene. Per quanto riguarda le illazioni a mio carico nego categoricamente di avere organizzato o preso parte a riunioni per definire o condividere la pratica del 'Waterfront' con i soggetti citati nella lettera anonima. Non accetto ricostruzioni fantasiose che gettano discredito sulla mia persona e sulla legalità e trasparenza che hanno da sempre contraddistinto il mio operato. Mi recherò dai competenti organi di polizia per porgere denuncia".

La missiva non suscita particolare preoccupazione ma comunque verranno presi provvedimenti per le accuse infondate. "Sappiamo che il sindaco si è mosso con le autorità dovute e attendiamo novità in merito, però, ora non ci si sbilanciamo e sinceramente non abbiamo molto da dire" - commenta il consigliere comunale di maggioranza della Lega Simone Bertolucci - "Dispiace ovviamente per le persone citate senza fondati motivi a cui va la nostra vicinanza ma per ora non possiamo dare nessun tipo di valutazione".

"I provvedimenti li ha già presi il sindaco. Noi come partito non possiamo dare credito a una lettera anonima" - afferma il consigliere comunale di maggioranza di Forza Italia Franco Ventrella - "Una lettera anonima non ha nessun valore. Chiunque può scrivere quello che vuole. Mi dispiace per le persone che sono state tirate in causa. Si cerca di gettare fango su persone, amministratori e tecnici, che comunque, fino a prova contraria, non hanno assolutamente fatto niente per essere accusati".

"Di primo avviso mi sono messo a ridere visto che era piena di errori, non so se voluti per confondere le idee" - dice il consigliere comunale di maggioranza dei Frontalieri Roberto Parodi - "Mi dà l'idea di qualcuno che conosce molto bene le persone all'interno del Comune. Per me sono pure fantasie. Mi dispiace che abbiano messo in mezzo l'assessore Catalano che è una persona serissima. Sono state dette cose che toccano ovviamente sul personale le persone citate e per questo me ne dispiace ma sono tutte pure fantasie".

"No comment", al momento, da parte del partito Fratelli d'Italia, che comunque domani si riunirà per parlarne e decidere sul da farsi.