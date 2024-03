Ventimiglia: lettera anonima arriva in Comune contro la gestione del waterfront (Foto)

Lettera anonima sulla quale dovranno essere svolte le opportune indagini, quella arrivata in comune a Ventimiglia nei giorni scorsi. La missiva era indirizzata al Sindaco, al segretario generale e ai capigruppo in consiglio.

In un italiano non particolarmente forbito, vengono segnalate presunte riunioni tra alcuni esponenti della politica della città di confine e di cittadine limitrofe sul cosiddetto waterfront. Nella lettera vengono lanciate accuse contro un assessore, un consigliere regionale e un tecnico di non rispettare le leggi.

Sempre nella lettera si parla di atti amministrativi illeciti e dispetti ai dipendenti comunali. La missiva termina con una frase sibillina “Non vogliamo tornare alla ‘Svolta’ come anni fa”. Ovviamente dal Comune verrà sporta querela contro ignoti e la lettera sarà consegnata alle forze dell'ordine.