Sanremo: tentato suicidio in via Gaudio, ma è falso allarme (Foto)

I vigili del fuoco di Sanremo, la Croce rossa e i Carabinieri sono intervenuti nel corso della mattinanta in via Gaudio a Sanremo, in seguito a una segnalazione ricevuta per un tentato suicidio nella zona.

Al loro arrivo però le forze dell'ordine e il personale sanitario hanno potuto constatare che si trattava di un falso allarme e che fortunatamente nessuna persona fosse in pericolo.

Il dispiegamento di forze aveva fatto pensare che fosse accaduto qualcosa di particolarmente grave, e anche i passanti si chiedevano cosa potesse essere successo, dato che la situazione non lasciava emmergere dettagli a riguardo, ma appunto dai soccorritori è arrivata la conferma che non è successo niente di grave, e dopo le ultime verifiche le forze dispiegate sono rientrate.

Non è ancora chiaro come mai sia partita la segnalazione.