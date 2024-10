Sanremo: scippo di venerdì scorso in corso Inglesi, gli agenti del Commissariato arrestano un 53enne

E’ stato arrestato l’autore che, alcuni giorni fa, aveva scippato una 90enne in corso Inglesi a Sanremo. Si tratta di un uomo di 53 anni, italiano, che è stato individuato come il responsabile dello scippo.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno raccolto il racconto della donna ed è emerso che l’autore del reato si era prima offerto di aiutarla per poi strapparle la borsa e darsi alla fuga, a seguito dello strappo la donna cadeva rovinosamente a terra. Gli agenti hanno soccorso la novantenne che lamentava forti dolori alla spalla, motivo per cui è stata immediatamente trasportata in ospedale dove veniva giudicata guaribile in 35 giorni.

Dalle ricerche subito scattate per rintracciare l’autore del furto, descritto dalla vittima e ripreso dalle telecamere, due agenti liberi dal servizio lo hanno riconosciuto e bloccato. L’uomo è stato denunciato per il furto e per le lesioni provocate all’anziana donna, alla quale è stata restituita la borsetta rubata.