Sanremo: restyling di piazza Santa Brigida, via alla gara d’appalto da 500 mila euro

Nel cuore del centro storico di Sanremo è pronto a prendere il via il tanto atteso progetto di riqualificazione di piazza Santa Brigida. In questi giorni gli uffici del Comune hanno pubblicato la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori del valore di 500 mila euro finanziati all’interno del Programma Innovativo Qualità dell’Abitare (Pinqua).

Piazza Santa Brigida è luogo nevralgico della Pigna, diventata negli ultimi anni anche centro di rilevanza culturale e turistica con eventi, mostre e incontri. Ma, come noto, dopo anni di incuria necessita ora di un netto restyling, motivo per cui è stata inserita nel maxi progetto da 15 milioni di euro che cambierà il volto del centro storico matuziano.

Le ditte interessate a partecipare alla gara d'appalto possono presentare la loro candidatura entro il 17 novembre. Il progetto di riqualificazione di piazza Santa Brigida è parte di un più ampio sforzo di preservazione e valorizzazione del patrimonio storico della città, che mira a rendere Sanremo ancora più attraente per i turisti e a migliorare la qualità della vita per i residenti. L’avvio della gara d’appalto rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di questo ambizioso progetto, ora si attende la risposta delle imprese. Ad attendere la rinascita della piazza anche tutti i residenti e chi negli ultimi anni ha investito nel centro storico tra immobili e attività produttive.

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del prezzo più basso al netto degli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso. I lavori dovranno essere ultimati entro 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere.