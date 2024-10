Costarainera: bimba di 11 mesi ustionata con il brodo bollente, trasferita in elicottero al Gaslini di Genova

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi a Costarainera, per una bambina di soli 11 mesi rimasta ustionata con del brodo bollente.

La madre della piccola ha dato l’allarme e, sul posto, è prontamente intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia. Viste le condizioni della piccola, ustionata ad un braccio e al torace, ne è stato disposto il trasferimento in elicottero al Gaslini di Genova.

Le condizioni della piccola non sono gravi ma serviranno cure per lei nel centro ospedaliero per bambini del capoluogo ligure.