Ventimiglia: finisce fuoristrada a Bevera e rimane intrappolato nell'auto per 5 ore, l'allarme degli amici e i soccorsi stanotte (Foto)

Finisce fuori strada con l’auto e rimane incastrato all’interno per circa 5 ore. E’ accaduto stanotte a Ventimiglia, in località Bevera. Secondo una prima ricostruzione sembra che un 55enne francese ma residente in Italia, abbia perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando, nella zona della cava ‘Bergamasca’.

Gli amici che lo attendevano hanno iniziato a cercarlo e, alle due di stanotte hanno dato l’allarme, dopo aver trovato l’auto fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento ventimigliese che lo hanno estratto dall’auto e consegnato al personale medico del 118, intervenuto con l’automedica.

L’intervento non è stato dei più semplici, visto che l’incidente è avvenuto in una strada impervia vicino alla cava, in una proprietà privata. L’uomo, che non ha riportato gravi ferite, è stato portato in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità. Sul posto anche gli agenti del Commissariato.