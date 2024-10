Sanremo, operazione sicurezza in via Martiri e via Pietro Agosti: controlli a tappeto della Polizia Locale (Foto)

Una notte di controlli. A Sanremo, la polizia locale ha intensificato i controlli mirati per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in diverse aree della città, tra cui via Martiri della Libertà, via Pietro Agosti e di conseguenza salita Pescio e piazza del Mercato. Controlli che avvengono già durante il giorno e che riguardano principalmente il traffico stradale, con particolare attenzione a infrazioni come la sosta in doppia fila e altre attività illecite. A partire da ieri, il focus si è esteso anche alle ore serali, con controlli a 360° che includono sia la verifica del rispetto delle norme di comportamento stradale sia il monitoraggio delle persone.

L’operazione, che ha coinvolto 9 agenti e 3 veicoli della polizia locale, ha portato a risultati significativi. “Abbiamo controllato 60 veicoli e monitorato le persone che si fermano davanti agli esercizi commerciali, creando intralcio alla circolazione dei pedoni e destando preoccupazione,” ha spiegato il comandante Fulvio Asconio. “Ho avuto modo di passare anche dopo la nostra attività, conclusa intorno alle 21, e ho constatato che la nostra presenza ha avuto un effetto deterrente. I risultati sono buoni e c’è l’impegno a proseguire con questi controlli nelle prossime settimane.”

Questa serie di interventi è nata dopo l’incontro del 22 ottobre tra il comitato ‘Quartiere attivo MBA’ (che comprende via Martiri della Libertà e via Pietro Agosti) e le autorità cittadine, tra cui l’assessore all’ambiente Ester Moscato, il comandante della polizia municipale Fulvio Asconio, il presidente dei Rangers d’Italia Lorenzo Prette e i rappresentanti di Amaie Energia, Punzo e Pesce. Durante l’incontro, il comitato ha avanzato richieste per un miglioramento nella gestione dei rifiuti, l’aumento dei controlli e una maggiore tutela dell'ordine pubblico, con particolare attenzione alla sicurezza notturna.