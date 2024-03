Sanremo, venerdì 1° appuntamento dell'Unuci: “La solidarietà viaggia con gli Angeli in moto”

Venerdì nella “Città dei Fiori” il presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) sezione di Sanremo - Imperia, Col (Ris) Filippo Veglia, presenterà il primo appuntamento organizzato dal sodalizio militare matuziano che è sempre impegnato nelle attività socio-culturali sul territorio.

Alle ore 19 nella splendida Villa Ormond si terrà la conferenza: “La solidarietà viaggia con gli Angeli in moto”.

Relatore sarà il Commendatore Augusto Gaudino, Ambassador degli Angeli in moto. “Siamo lieti, spiega il Colonnello Filippo Veglia, di poter ascoltare il Commendator Gaudino, che ci parlerà delle molteplici iniziative solidali nelle quali è impegnato e le tante attività degli Angeli in moto. Il Commendator Gaudino, che è Ambassador dell’ associazione motoristica, ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita al servizio del volontariato. In tutti questi anni la sua missione principale è sempre stata quella di supportare le persone affette da disabilità impegnative, contribuendo a migliorare le loro vite e la comunità in generale. Svolge il ruolo di autista volontario per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e riveste la carica di Vice Presidente della sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Diabetici (FAND). E’ anche il referente per il Piemonte e la Valle d’Aosta di Lynphis Ride, un’associazione di motociclisti che si dedica alla moto terapia per giovani affetti da autismo. Riveste inoltre la carica di Condirettore Generale dell’Università Popolare Biellese, la seconda di importante in Italia dopo quella di Roma.

Dopo questa interessante conferenza il programma delle attività per i prossimi mesi prevede molti altri appuntamenti: nei giorni 23 e 24 marzo l’UNUCI sarà presente alla Festa dei Carri Fioriti con la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Asti.

Il 19 aprile ci sarà una seconda conferenza dal titolo: “IIHL Compiti, ruolo e funzioni” sempre nella sala conferenze dell’Istituto di Diritto Internazionale Umanitario di Sanremo, in Corso Felice Cavallotti,113.

“Il 2 giugno, prosegue il Colonnello Veglia, parteciperemo alle cerimonie ufficiali organizzate a Sanremo in occasione della Festa della Repubblica. Diversi appuntamenti del sodalizio degli ufficiali in congedo sono ancora in fase di organizzazione, conferenze, gite, partecipazione a cerimonie ufficiali ed incontri conviviali ai quali ci auguriamo ci sia la maggior partecipazione possibile”.,

Una delegazione di soci, il 5 luglio sarà a Roma per una visita al Senato della Repubblica, e successivamente, tutti i soci e familiari, saranno ospiti della Casa Famiglia del Capitano Ultimo.

“Anche quest’anno nuovi soci, conclude il presidente Filippo Veglia, sono entrati a far parte del nostro sodalizio. Per iscriversi all’UNUCI (ed è possibile farlo anche come simpatizzanti) è sufficiente inviare la domanda, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sez.sanremoimperia@unuci.org

Per chi volesse invece conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di SanremoImperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) telefonando al numero 3472916280, o facendovi visita nei seguenti orari: il lunedì e giovedì dalle 15 e 30 alle 17 ed il venerdì dalle 10 e 30 alle 11 e 30.

L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) è l'associazione degli Ufficiali che sono appartenuti, con qualsiasi grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano.