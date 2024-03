Sanremo: con il prossimo versamento da Portosole il Comune conterà su quasi due milioni per gli asfalti

Con il versamento che la prossima settimana effettuerà Portosole, nell’ambito dei lavori che vedranno abbattere il cosiddetto ‘Ecomostro’ e costruire il nuovo albergo (oltre ad una serie di opere di urbanizzazione sempre a carico del privato), il Comune di Sanremo potrà effettuare una ulteriore importante tranche di asfalti in città, per un valore di circa 800mila euro.

Proprio questa mattina, infatti, la Giunta ha approvato l’investimento che arriva dai 972mila euro che verserà la società del porto turistico matuziano. Con gli 800mila euro decisi dall’Amministrazione l’investimento totale per gli asfalti sale a quasi due milioni. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella ha confermato che i soldi acquisiti dal suo settore, garantiranno il completamento del piano degli asfalti per: strada Villa, mulattiera San Lorenzo, via Delle Fonti, strada Montà Di Lanza e via D’Annunzio e molte altre vie periferiche.

Con queste risorse sarà possibile eseguire interventi in altri tratti che necessitano di manutenzione e ripristino come la parte terminale di via Galilei, parte di corso Mazzini ed altre strade che saranno individuate sulla base delle segnalazioni e delle necessità effettive.

I lavori di riasfaltatura delle strade inizieranno già dalla seconda metà di aprile. La Giunta ha anche approvato i lavori di somma urgenza già partiti in strada Solaro Rapalin, dove parte della via è franata nelle scorse settimane.