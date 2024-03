"Studio autonomia e lavoro. La formula per dare a tutti pari opportunità": convegno e open day a Ventimiglia (Foto)

"Studio autonomia e lavoro. La formula per dare a tutti pari opportunità" è il tema che sarà al centro di una giornata di confronto, che verrà organizzata il 16 aprile dal centro provinciale di formazione professionale G. Pastore con il patrocinio del comune di Ventimiglia e di Asl1 Imperiese, fra servizi del territorio, aziende e famiglie per presentare la formula vincente dei percorsi SAL, che integrano formazione teorica, laboratori pratici ed esperienze lavorative vere in un ambiente protetto ma aperto, finalizzato a preparare i ragazzi ad interagire correttamente con il mondo che li circonda e a costruirsi autonomamente un futuro.

La giornata prevede un convengo al mattino e un open day al pomeriggio. Il convegno inizierà alle 10 con saluti e presentazione dell'evento, seguirà poi, verso le 10.30, l'illustrazione del percorso 'Studio Autonomia Lavoro - Opportunità per le imprese, per i servizi e per le famiglie'. Alle 11.30, si parlerà di 'Collaborare, assumere, certificare - I vantaggi per le aziende del territorio che investono nel sociale'. Alle 12.30 è previsto, invece, un aperitivo che sarà realizzato dagli allievi dei percorsi Sal. Alle 14 vi sarà, infine, un open day durante il quale le famiglie e gli operatori potranno seguire i corsi e i laboratori per ricevere tutte le informazioni necessarie sui corsi Sal.

Per l'occasione interverranno Mario Casella del Centro di Formazione professionale G. Pastore, Daniela Biancheri del Centro di Formazione professionale G. Pastore, il direttore dei Servizi sociali del comune di Ventimiglia e distretto sociale ventimigliese, il dirigente Asl1 del dipartimento delle cure primarie - Percorsi e residenzialità disabili adulti, un educatore professionale del distretto di Ventimiglia, un dirigente dell'istituto statale d'istruzione della secondaria superiore Aprosio e dell'istituto comprensivo n° 1 Biancheri e studenti del primo anno del corso Sal Fenice, del secondo anno del corso Sal Pegaso e del terzo anno del corso Sal Andromeda.