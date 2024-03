Perinaldo, "Gli Alieni Siamo Noi": sabato incontro al Comune

Sabato 16 Marzo alle 16.30 si terrà a Perinaldo, a cura dell’Osservatorio Comunale G.D. Cassini e dell’Associazione 'Orbita APS' che gestisce l’Osservatorio, una conferenza dal Titolo: "Gli Alieni Siamo Noi".

Ovvero come l’ambiente planetario determini la struttura e il funzionamento dei nostri organi. La conferenza, tenuta dal Prof. Marcello Coradini, si terrà nella sala Consiliare del Comune.

La conferenza tratterà dell’influenza che un ambiente planetario può avere sullo sviluppo e funzionamento del corpo umano. Infatti, ci siamo mai domandati perché il corpo umano è quello che è?

La risposta si può semplificare affermando che il corpo umano è il risultato di un processo di adattamento all’ambiente terrestre e di ottimizzazione delle funzioni degli organi interni e degli arti. È facilissimo notare come questo processo non abbia reso gli esseri umani noiosamente uguali: alti o bassi; magri o grassi, capelluti o calvi: minime variazioni dell’ambiente (climatico ma anche sociale) determinano grosse variazioni del nostro corpo.

Abbiamo comunque acquisito una lunga serie di caratteristiche comuni ed imprescindibili per sopravvivere sul nostro pianeta. Però, cosa potrebbe succedere al nostro corpo se uno, o più di un parametro caratteristico dell’ambiente terrestre (gravità, densità dell’atmosfera, intensità del campo magnetico ecc.) cambiasse?

Oggi il quesito è particolarmente attuale, perché abbiamo cominciato a lasciare il nostro Pianeta Terra andando fisicamente sulla Luna, mentre sono in corso progetti per l’approdo su Marte. E si andrà oltre?

Nel corso della presentazione verranno presentati i punti critici di questi Progetti, illustrati con esempi, anche visuali, di come il corpo di un umano possa evolvere per adattarsi ad un ambiente planetario differente, trasformandosi in un…alieno fantascientifico.

Il Prof. Marcello Coradini è particolarmente qualificato per affrontare le tematiche annunciate, essendo uno dei padri fondatori della Planetologia e dell’esplorazione del Sistema Solare in Europa. Ha studiato l'erosione eolica e il permafrost di Marte; la craterizzazione di Mercurio, le curve ipsometriche di Marte e Venere, e il toro plasmico di Io. Le simulazioni d’impatti a ipervelocità gli hanno fatto ottenere il NASA Special Award e la dedica dell'asteroide 4598. Attualmente si occupa di paleo idrologia marziana.

In ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, ha gestito per più di 20 anni le missioni nel Sistema Solare e l’esplorazione di Marte. Cassini/Huygens, Mars Express, Venus Express, Rosetta, SMART-1, BepiColombo, ExoMars sono alcune delle missioni che ha gestito nel corso della sua carriera. Dal 2010 al 2015 ha coordinato i programmi ESA/NASA presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena, California.

Ha fondato la sezione planetaria dell’EGU (European Geoscience Union) e ha diretto la rivista scientifica Planetary and Space Science. Ha ricevuto il Golden Badge Award della European Geophysical Union. E’ Fellow della Royal Astronomica Society (UK) e Accademico dell’International Academy of Astronautics.

È stato un associato dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed è tuttora docente presso le Università di Genova e di Trento. È stato Presidente Esecutivo del comitato per le scienze astronomiche, fisiche, geologiche e planetarie dell’ANR (Agence Nationale de la Recherche).

È fondatore e amministratore delegato di S3-Space Systems Solutions, una compagnia di consulenza e sviluppo di tecnologie aerospaziali. Di recente è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore dello Spazio di Cipro. Ha pubblicato oltre 150 articoli tecnico/scientifici e 7 libri.