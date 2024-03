Dolceacqua, sabato proiezione del film 'The Milky Way': prima si svolgerà un aperitivo

Il collettivo 'Insurreale' invita la cittadinanza per la proiezione del film 'The Milky Way', sabato 16 Marzo nella Sala Polivalente di Dolceacqua (Piazzale S Filippo).

Alle 18.30 si svolgerà un aperitivo aperto a tutti, alle 20.00 inizierà la proiezione del film.

Ecco la trama del film:

Di giorno, le montagne tra Clavière e Monginevro sono attraversate da migliaia di sciatori in vacanza sulla neve nel comprensorio sciistico “La Via Lattea”; di notte, sono percorse di nascosto tra i boschi da decine di migranti che lasciano l’Italia per proseguire il loro viaggio oltre il confine con la Francia.

“The Milky Way” è la storia di solidarietà degli abitanti e dei pericoli affrontati dai migranti, raccontata attraverso scorci di vita e graphic novel animate sullo sfondo del mondo di montagna nella consapevolezza che – qui come in mare – nessuno si lascia da solo.