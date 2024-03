Sanremo, Molini chiama, Croce Rossa Sanremo risponde: domani il carrello della solidarietà arriva a Bussana

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà quello di domani a partire dalle 15,30 al Carrefour di Bussana, dove i nostri volontari attiveranno un carrello della solidarietà per le famiglie indigenti del comune di Molini di Triora.

“La grave crisi sociale non risparmia sicuramente il nostro entroterra-spiega il Presidente Ettore Guazzoni- e quando ci viene richiesto un aiuto Croce Rossa è sempre pronta a dare una mano”.

“Ringrazio i volontari della Cri perché ormai da diversi anni sono vicini ai nostri residenti, alle nostre famiglie e non c’è stata occasione di difficoltà in cui non abbiano portato il loro aiuto” aggiunge Manuela Sasso, prima cittadina di Molini.

I generi alimentari a lunga conservazione che la popolazione vorrà donare verranno dapprima portati presso la sede Cri di Taggia dove saranno confezionati i pacchi a seconda dei nuclei familiari, poi alcuni volontari li consegneranno direttamente in Comune.