I docenti del Vieusseux scaricano il preside Auricchia dopo la frase sessista: "Non rappresenta la nostra scuola e i valori"

"Tutti noi, docenti del Liceo Vieusseux di Imperia, a seguito del commento pubblicato su Linkedln dal Dirigente Scolastico prof. Paolo Auricchia, desideriamo sottolineare che quanto espresso non rappresenta in nessun modo la nostra scuola e i valori che gli insegnanti promuovono quotidianamente nelle proposte didattiche e nel dialogo educativo con gli studenti". Inizia così la lettera inviata al nostro giornale dai docenti del liceo Vieusseux di Imperia in seguito alla frase sessista scritta dal preside Auricchia nei confrornti della guardalinee spagnola Porras.

"La storia, anche recentissima, di questo Istituto è ricca di iniziative orientate a sostenere il valore della parità dei sessi, evidenziano, così come quello del rispetto di tutte le diversità: etniche, sociali, culturali e religiose. Pensiamo che questo sia il nostro dovere di insegnanti e, prima di tutto, di educatori, nel rispetto dei principi che ispirano la nostra Costituzione".

"Del resto, conclude il corpo docenti, crediamo che la miglior testimonianza di questo impegno di tutto il corpo docente sia proprio la risposta dei nostri studenti, concludono, che con ferma consapevolezza, ma anche con maturità, educazione e senso di responsabilità, stanno manifestando il loro dissenso".