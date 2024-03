Frase sessista del preside Auricchia, la Regione pronta a portare il caso al Ministero: “Episodio inaccettabile, sia delineata ogni responsabilità”

Il caso della frase sessista del preside del Liceo ‘Viesseux’ di Imperia, Paolo Auricchia, è pronto ad arrivare all’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito per voce di Regione Liguria. Un episodio che, partito da Imperia, ha poi interessato tutto il Ponente con manifestazioni da parte degli studenti e diverse richieste di dimissioni.

Auricchia ha postato su LinkedIn un commento in merito all’incidente occorso alla guardalinee spagnola Guadalupe Porras che, a seguito dello scontro fortuito con un cameraman, ha riportato serie ferite alla testa: “Sì vabbè…però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro”. Frase che, come ampiamente prevedibile, ha scatenato la dura reazione da parte del mondo scolastico imperiese.

Ora l’affaire Auricchia è pronto ad arrivare sulle scrivanie del Ministero, come ha confermato l’assessore regionale alle Pari Opportunità, Simona Ferro: “Mai mi sarei aspettata da parte di chi ha la responsabilità della formazione dei nostri ragazzi potesse arrivare a frasi di questo tenore. È una cosa inaccettabile. Ho contattato l’ufficio scolastico regionale affinché venga fatta chiarezza. Nelle interlocuzioni con l’ufficio scolastico regionale mi è stato assicurato che si stanno facendo tutte le verifiche per prendere provvedimenti. Saranno assunte tutte le iniziative per delineare ogni responsabilità. È da condannare qualsiasi atto che possa minare i sogni delle ragazze. Continuerò a seguire questa vicenda”.

L’assessore Ferro ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere di ‘Linea Condivisa’, Giovanni Battista Pastorino, che ha commentato: “Il dirigente ha pensato bene di scrivere quella frase su LinkedIn per farla vedere a tutto il mondo. Ci sono cose che non dovrebbero essere mai permesse. Non dovrebbe essere derubricato come un incidente di percorso”.