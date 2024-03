Dichiarazioni sessiste, anche i docenti dell'istituto comprensivo Sanremo Ponente prendono le distanze

I docenti dell'istituto comprensivo Sanremo Ponente desiderano esprimersi sulla vicenda del dirigente Paolo Auricchia.

"Come fatto nei giorni scorsi dai colleghi del Liceo Viesseux di Imperia, anche la maggioranza dei docenti dell'istituto comprensivo Sanremo Ponente desidera prendere le distanze da quanto affermato dal dirigente reggente Paolo Auricchia. Gli insegnanti si propongono di continuare a perseguire quegli obiettivi di rispetto e parità che la Costituzione pone in primo piano, consapevoli di come la scuola abbia il compito di formare la coscienza civica dei giovani".