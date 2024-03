Dichiarazioni sessiste del preside del Liceo Viesseux: Mabel Riolfo "Parole inaccettabili, si dimetta"

“Leggere certe parole da parte di un dirigente scolastico che dovrebbe educare i ragazzi ed essere di esempio e un punto di riferimento per i docenti e gli studenti non può lasciare indifferenti”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria, che prosegue: “Sono dalla parte delle centinaia di giovani che questa mattina e domani protesteranno all’ingresso del Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia, perché bisogna dire no a ogni tipo di commento sessista, fatto reso ancor più grave, in questo caso, perché commesso da chi dovrebbe educare alla parità di genere”.

“Un comportamento che non può passare in sordina – termina Riolfo - e che verrà valutato nelle sedi opportune, ma ritengo che ci siano tutti gli estremi per chiedere le dimissioni del preside”.