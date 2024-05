Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha visitato, accompagnato dai candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia Claudia Rodini e Fabrizio Parrino, l’Istituto Regionale per la Floricoltura.

È stata l’occasione per vedere da vicino un’eccellenza come l’Irf e per confrontarsi con il presidente dell’Irf Gianluca Boeri a tutto tondo sull’importanza della floricoltura nel nostro territorio.