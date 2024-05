Elezioni Sanremo: Progetto Comune "In due giorni abbiamo raccolto diverse riserve dei cittadini su quanto accaduto"

“La nostra campagna di ascolto delle nostre coscienze è iniziata da anni, ma è stata coerente e propedeutica all’ascolto dei dubbi e delle idee dei cittadini, tutti, di Sanremo, raccolti in questi ultimi mesi. Abbiamo avuto conferma che molti di loro ormai non provano più indignazione, quasi è subentrata una rassegnazione che si traduce, ovviamente, nell’aumento di chi non si reca più alle urne”.

Interviene in questo modo ‘Progetto Comune’, lista che sostiene alle prossime elezioni Amministrative la candidatura di Fulvio Fellegara, che commenta le ultime vicende politiche, locali e regionali- “Risulta anche doveroso – prosegue - sottolineare i dubbi che ancora molti cittadini hanno, a testimonianza che forse il desiderio di alzare la testa c’è ancora, l’orgoglio e la dignità esistono ancora, ed in questi due ultimi giorni abbiamo raccolto le loro riserve in merito ai temi di attualità. In un momento in cui si prendono le distanze da certi personaggi politici, e si rinfaccia alla concorrenza certe frequentazioni passate, ed aggiungiamo anche presenti, le domande che per strada ci vengono poste sono dettate dal culto del sospetto che pervade tutta la Liguria alla luce delle cronache genovesi. Perché esiste questa spinta possente nei confronti della privatizzazione di Rivieracqua proprio in favore di Iren, e per lo stesso motivo il desiderio, che persiste da due anni, di mettere un supermercato proprio Esselunga nel deposito Riviera Trasporti di San Martino. Sono dubbi che non siamo in grado di chiarire. A giugno avremo la possibilità di iniziare ad allontanare definitivamente questi dubbi, occorre far partire da ponente l’onda dello tsunami post terremoto, appunto quello che ha avuto come epicentro il Consiglio Regionale, ma che ha coinvolto, secondo la Magistratura, anche elezioni a ponente, coinvolgendo campagne elettorali”.

“Sarà uno tsunami che parte dal mar Ligure occidentale – termina ‘Progetto Comune’ - e spazzerà via le macerie di questa amministrazione regionale, ma occorre che tutti i cittadini ci aiutino ad estirpare un certo modo di interpretare la politica e certe pratiche per amministrare la cosa pubblica. Vogliamo essere la propulsione di questo cambiamento radicale”.