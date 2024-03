Frase sessista del preside Auricchia, il Cpo ordine avvocati Imperia: "Condanna totale"

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Imperia esprime la propria condanna verso le parole di Paolo Auricchia, dirigente scolastico del Liceo Vieusseux di Imperia, il quale in merito a un incidente avvenuto durante una partita del campionato di calcio maschile spagnolo, che ha visto la guardalinee Guadalupe Porras andare a sbattere contro una telecamera, provocandosi una ferita sanguinante sul volto, ha dichiarato che “Se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fatta male tesoro”, aggiungendo poi che “le donne non appartengono al mondo del calcio”.

"Tali dichiarazioni appaiono discriminatorie e non in accordo con la Costituzione, evidenzia il Cpo, nonché con il regolamento d’istituto dello stesso liceo Vieusseux che all’articolo 2 afferma che nella scuola devono trovare espressione i 'fondamentali valori costituzionali, quali la libertà individuale, il rispetto della persona, l’espressione democratica, l’uguaglianza, il bando di ogni discriminazione, che devono informare la società del nostro Paese e tutte le sue forme aggregative, in specie quelle con valenza formativa come la Scuola'”.

"Colpisce che affermazioni di questa gravità provengano da una persona che ricopre un ruolo istituzionale così importante, concludono, nel campo dell’insegnamento e dell’educazione delle giovani generazioni e si auspica che la condotta del dirigente venga censurata dagli enti competenti".