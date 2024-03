La solidarieta della Uil alle studentesse e agli studenti di Imperia. "La liberta delle donne non è negoziabile.

"Solidarietà alle ragazze e ai ragazzi del Liceo di Imperia che protestano contro le parole agghiaccianti del loro preside espresse sui social in relazione al famoso infortunio della guardialinee": così la Uil Liguria in una nota stampa in merito alla vicenda che riguardato il preside Paolo Auricchia e il relativo commento sessista rivolto alla guardalinee spagnola Porras.

"In merito a quanto espresso del preside Auricchia, prosegue la Uil, sul fatto che la guardalinee avrebbe dovuto occuparsi di preparare le tagliatelle e non di calcio, il Coordinamento Pari Opportunità UIL Liguria ricorda che la libertà della donne è un diritto non negoziabile. Una donna può fare sport, può impegnarsi in qualsiasi attività desideri intraprendere ed è liberissima persino di farsi male - dichiara Martina Pittaluga, coordinatrice regionale Po Uil Liguria. Le studentesse e gli studenti del suo istituto meritano una guida all'altezza per capacità sociale ed emotiva. Invece qui anche la mediocrità è un miraggio. Forza ragazze e ragazzi! Paradossalmente avete ricevuto un grande insegnamento: questo è esattamente l' esempio da non seguire".

Meritano di meglio gli studenti imperiese, meritano di meglio i giovani.