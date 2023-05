In un mese Badalucco passa dal 24 al 63,48% di raccolta differenziata, Orengo "Cittadini virtuosi che mi fanno essere ottimista"

In un mese, Badalucco è passato dal 24% di raccolta differenziata al 63,48%. "Un risultato oltre ogni aspettativa - confessa il sindaco Matteo Orengo - visto che avevamo pensato di arrivare al 65% per fine anno, direi che siamo sulla buona strada".

La raccolta differenziata spinta nel borgo della valle Argentina è sempre stata un tabù. Il paese del buon vivere era fino ad aprile di quest'anno, uno dei pochi comuni della provincia di Imperia, a non aver adottato il regime porta a porta, lasciando la differenziazione delle singole frazioni di rifiuto alla sensibilità dei badalucchesi di fronte ai bidoni della spazzatura. Per questo il paese in questi anni non è mai riuscito a raggiungere l'obiettivo minimo del 65%.

Qualcosa è cambiato. "Partiamo con il dire - tiene a sottolineare il sindaco di Badalucco - che la popolazione ha recepito positivamente e compreso il cambiamento attuato. Un comportamento virtuoso quello dei miei cittadini che oggi ci permette di essere ottimisti per il futuro. Ci sarà un risparmio notevole ed a fine anno saremo in grado di fare il conto preciso, fino all'anno scorso il costo era di 100mila euro annui. Ora, mantenendo il trend attuale e con la fine del turismo dei rifiuti con la spazzatura lasciata qui da cittadini di altri comuni, dati alla mano contiamo di arrivare a poco più di 20mila euro. Un risparmio che inciderà anche sulla tari dei cittadini, sebbene si sconti il fatto che tutti i comuni stiano portando per il momento i rifiuti fuori provincia quindi con un maggior costo in termini di gestione".