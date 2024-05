Carenza di personale nei Tribunali della Liguria, Riolfo: "Occorre intervenire per integrare la carenza di organico"

La consigliera Mabel Riolfo ha discusso in Consiglio Regionale l’ordine del giorno sulle criticità a livello di organico del personale in cui si trovano i Tribunali della Liguria e più specificatamente il Tribunale di Imperia affermando che: “La carenza di organico è un problema che riguarda tutti i Tribunali della Liguria; prendendo la mia Provincia dal 2019 ad oggi il personale è andato diminuendo, in particolare nel 2019 avevamo una carenza di organico pari al 26.50%, ad oggi la carenza di organico è aumentata fino al 63%.

"A tutto questo si aggiunge una carenza di giudici e magistrati, il Tribunale di Imperia dispone solamente di 21 giudici, a fronte di un organico della procura di 12 P.M., con un rapporto di giudici/P.M. di 1,75. Continua poi ad essere negativo il ricambio tra Giudici prossimi al pensionamento e Giudici trasferiti”.

La Consigliera Riolfo chiede che la Regione Liguria possa intervenire e dar voce alle problematiche sull’organico dei Tribunali in Liguria presso il Ministero della Giustizia per tornare ad avere un adeguato ed efficiente esercizio delle attività giudiziarie in Liguria.