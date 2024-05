Santo Stefano al Mare: bandiera verde alla 'Primaria' che ha anche inventato un forno ad energia solare (Foto e Video)

E’ stata consegnata questa mattina, alla scuola di Santo Stefano al Mare, la Bandiera verde che sancisce il lavoro portato avanti per tutto l’anno dagli alunni e dai loro insegnanti.

Ai piccoli alunni è stato spiegato il concetto del risparmio elettrico e di spostamenti. Ogni classe, in base all’età, sono stati fatti lavori diversi: le quinte hanno controllato ogni giorno lo spegnimento delle prese e delle luci, quando non usate. La quarta classe ha addirittura ‘studiato’ un forno riscaldante ad energia solare, con una semplice scatola per il trasporto delle pizze.

“I bambini ‘assorbono’ le diverse informazioni che vengono fornite da noi – evidenzia il Maestro Roberto Iacono – ma, soprattutto, dobbiamo fornire loro una abitudine quotidiana a preservare il nostro pianeta, che non lasciamo in buone condizioni”.