Gruppo Baggioli, la Qualità del Servizio Assicurativo dal 1970

È tempo di bilanci e prospettive future per il Gruppo Baggioli, raggruppamento di società che svolgono l’attività di servizi assicurativi, fondato nel 1970 da Aldo e dal 2017 guidato dal figlio Simone Baggioli, Amministratore Unico e unico proprietario, con l’obiettivo di dare un tempestivo e professionale supporto agli Assicurati grazie alla proattiva collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti in un Danno, a partire dalle imprese assicuratrici e dai suoi intermediari.

Il Gruppo, tra conferme e nuove aree territoriali affidategli, opera - in maniera diretta - prevalentemente in Piemonte, Lombardia, Veneto e buona parte della Liguria.

La gestione da remoto permette al Gruppo di coprire le attività richieste dalle imprese assicuratrici clienti sull’intero territorio nazionale. Ai nostri Clienti viene dato supporto anche tramite la riparazione diretta o in forma specifica ai fini della ricostruzione post sinistro, attività molto richiesta dai soggetti coinvolti e dagli intermediari assicurativi.

Il 2023, rispetto all’esercizio precedente del 2022, ha visto una crescita del fatturato riferito al comparto peritale del 12% dettato anche dall’eccezionalità degli eventi naturali che hanno colpito e flagellato, nel corso del periodo estivo, gran parte del centro nord con un incremento dei Danni No-Motor riscontrabile anche nel corso del primo trimestre 2024.

La presenza sul territorio delle varie succursali a Genova, La Spezia, Alessandria, Cuneo, Torino, Milano e Sanremo – permettono una copertura puntuale, precisa e con tempestività da parte delle 130 risorse, tra dipendenti e collaboratori, dislocate omogeneamente sul territorio e che formano la squadra di lavoro del Gruppo Baggioli. Sono previste altre aperture di succursali in Brianza e in Veneto al fine di poter affrontare al meglio il sensibile aumento del carico, ottenuto grazie alle ottime performance conseguite nel corso del 2023 e nel primo quadrimestre 2024.

Sono molti gli investimenti nell’ambito del recruiting e della formazione oltre alla ricerca e sviluppo di nuovi supporti tecnologici oggi indispensabili per essere al passo con i tempi. È stato creato un nuovo ed avanzato software che permette attività molto più semplificate mediante la trasmissione telematica dei dati tra il nostro Gruppo ed i nostri Clienti e viceversa, la realizzazione di una web app che permette, con un semplice click e su qualsiasi tipo di smartphone, la consultazione in tempo reale di tutti i dati e andamenti del Gruppo. È in fase di completamento il nuovo sito internet che sostituirà quello esistente, con un’area riservata che consentirà, agli interessati, di poter interrogare il sistema sull’andamento della propria posizione assicurativa.

In ambito occupazionale, all’inizio di febbraio 2024, il Gruppo ha dato il via a quello che viene definito il più grande esperimento globale di riduzione dell’orario di lavoro mantenendo invariato lo stipendio dei lavoratori. Di fatto si è deciso di dimezzare l’orario del venerdì, concludendo l’attività lavorativa alle ore 14 anziché le ore 18 come in precedenza. Notevole il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia con il raggiungimento di tutti gli obiettivi del primo quadrimestre dell’esercizio corrente.

I grandi investimenti e le innovazioni apportate al Gruppo e pianificati dall’A.U. Simone Baggioli coadiuvato dal D.G. Mirko Bruni, hanno determinato risultati riscontrabili sul primo quadrimestre dell’esercizio corrente rispetto allo stesso periodo del 2023 a dir poco sorprendenti. In termini di fatturato globale si registra un + 24%, nel solo comparto peritale – diretto e da remoto – un + 27%, nel settore riparazione diretta un + 19%. Nella voce carico, intendendo per tale l’incremento del numero assoluto dei pezzi gestiti, spicca un dato eccezionale del + 49% mentre l’andamento, sempre rapportato al 2023, segna un + 98,9%.

I prossimi passi del Gruppo Baggioli riguarderanno lo sviluppo tecnologico oltre alla costante attività di recruiting e formazione fondamentali per il miglioramento delle performance con focus su costi medi, percentuali di rientro e servizio di Qualità. Importante anche il posizionamento nazionale che il Gruppo Baggioli detiene in Assiprovider, l’associazione delle imprese che offrono servizi alle imprese assicuratrici nei settori perizie, riparazioni dirette e bonifiche e nella quale Simone Baggioli ricopre il ruolo di Vicepresidente. L’Associazione con sede a Milano, nata nel 2020, annovera attualmente le principali società del settore, con un migliaio di addetti, più di 500.000 sinistri, 10.000 riparazioni e centinaia di risanamenti/bonifiche effettuate ogni anno.