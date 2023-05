Sanremo dice addio al solettone: a metà maggio via ai lavori per la demolizione

La storia del solettone di piazza Colombo è arrivata ai titoli di coda. La giunta matuziana di recente ha approvato e affidato l’intervento per la demolizione delle strutture con un importo di 87 mila euro. L’avvio dei lavori è atteso a breve: la prima picconata a metà maggio, per poi chiudere i lavori nel giro di un mese. Al netto di qualche comprensibile piccolo ritardo, la piazza sarà liberata dal cemento entro fine giugno.

L’abbattimento della struttura arriva al termine di un lungo lavoro burocratico (con strascichi anche nel giuridico) da parte degli uffici di Palazzo Bellevue con gli assessorati a Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio. In questo modo piazza Colombo si aprirà a Sud con tanto di vista mare, il primo passo per una completa riqualificazione dell’area in ottica turistica e commerciale, con un occhio sempre attento a un Festival di Sanremo intenzionato a uscire sempre più dall’Ariston per abbracciare la città en plein air.

“L’abbattimento di quei volumi consente di vedere il mare dalla piazza - commenta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - immaginiamo piazza Colombo come la prosecuzione naturale di via Matteotti, un piazza con fontane e spazi aperti, una agorà in centro che può essere anche la sede naturale del nuovo Festival. Un cardine per lo sviluppo della via dello shopping”.

Esiste, poi, un atto bilaterale d’obbligo con Riviera Trasporti in base al quale l’azienda dovrà lasciare libera la piazza entro la fine del 2024. “Un primo passaggio - dichiara in merito Donzella - affinché si possa andare avanti con una delle opere più importanti della nostra città”.