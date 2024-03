Sanremo: cinque candidati a sindaco ieri allo stadio, i loro commenti sul progetto dell'Arena di Masu (Video)

Pomeriggio calcistico, quello di ieri, per i cinque candidati a sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo. Gianni Rolando, Alessandro Mager, Fulvio Fellegara, Roberto Rizzo e Roberto Danieli hanno seguito il match tra i biancoazzurri e l’RG Ticino (terminato 0-0), ricevendo anche una particolare maglietta con il loro nome sulle spalle, direttamente dal presidente Alessandro Masu.

E’ stato anche un momento per parlare del futuro della Sanremese e, ovviamente, del tanto discusso progetto dell’Arena, presentato nelle scorse settimane dal sodalizio biancoazzurro. Negli ultimi giorni l’idea del presidente Masu è tornata prepotentemente d’attualità, sia dopo il suo viaggio in Nord America a caccia di finanziatori che per la conferenza stampa di sabato scorso, nella quale ha confermato quanto sia fondamentale lo stadio per avere ambizioni di calcio ‘che conta’.

Ieri, dopo la partita e la piccola cerimonia della consegna delle magliette, tutte con il numero uno, quattro dei cinque candidati sono scesi poi in sala stampa, dove hanno risposto alle domande dei giornalisti, in particolare proprio sulla ‘Arena Sanremo’.

Fulvio Fellegara: “Credo nel progetto e penso che, ogni strumento per valorizzare la nostra città, vada considerato con interesse. Bisogna fare ogni sforzo per tirare fuori il meglio da questa città e il nuovo stadio deve essere di buon auspicio, per una grande squadra, una crescita sportiva e tante nuove opportunità per i nostri ragazzi”. E sulla campagna elettorale: “Stiamo facendo una bella esperienza che ci porta a contatto con tante persone. Potremo fare un buon percorso e voglio fare soprattutto un in bocca al lupo a Sanremo”.

Gianni Rolando: “Se si vuole puntare a un calcio di alto livello servono infrastrutture di qualità. Credo in tutte le soluzioni dove c’è il partenariato tra pubblico e privato, pur che sia garantito l’equilibrio tra i due interessi. Mi sembra che questo progetto lo rispetti e, quindi, va seguito attentamente”. E sulla campagna elettorale: “Abbiamo tra i candidati persone stimabili e sarà un confronto equo. La città, alla fine avrà un sindaco che saprà elevarla ai livelli delle città turistiche della Costa Azzurra”.

Alessandro Mager: “Ogni iniziativa imprenditoriale che favorisce la pratica sportiva, crei posti di lavoro ed eventi è positiva. Si tratta di stabilire un giusto equilibrio tra chi investe e la parte pubblica”. Sulla campagna elettorale: “Ho avuto il piacere di essere vicino ai miei contendenti e penso che la persona che sarà eletta saprà amministrare nell’interesse della città”.

Roberto Rizzo: “Il progetto è sicuramente positivo e ringrazio il presidente Masu. Mi auguro che i suoi progetti possano essere realizzati”. Sulla campagna elettorale: “Mi auguro che il futuro sindaco rispetti le tradizioni e vada avanti con buoni propositi, guardando con un occhio di riguardo alle periferie della città”.