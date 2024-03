Sanremo: agente della Penitenziaria aggredito e picchiato da un detenuto in Valle Armea

Un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Sanremo in Valle Armea è stato aggredito e ferito da un detenuto di origini africane.

E’ accaduto alle 13.30 quando l’uomo, T.B. (già ieri autore di un’aggressione nei confronti di un altro agente) ha aggredito con estrema violenza un poliziotto, colpendolo senza alcun motivo in pieno volto. L’agente è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dove è stato medicato e gli stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni.

“Solo grazie all’intervento del personale di Polizia penitenziaria, accorso subito – ha detto Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa - si è evitata peggior sorte, bloccando e immobilizzando il detenuto a mani nude. Ogni giorno nelle carceri si registra un vero e proprio bollettino di guerra, con feriti e, talvolta, qualche morto, per la violenza scatenata da detenuti, di fatto vittime anche loro dell’inefficienza del sistema e abbandonati a sé stessi al pari degli operatori. Sono ormai più di centoventi al mese gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che subiscono violenza fisica”.

“Servono interventi urgenti ed equilibrati quanto tangibili – prosegue Pagani - nei maggiori penitenziari che consentano di affermare la presenza dello Stato. Certo è che non si può continuare a restare inermi a fronte di omicidi, suicidi, e disumane aggressioni. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministro della Giustizia e il Governo tutto, non possono abdicare al rispettivo ruolo. E’ necessario un decreto carceri per affrontare l’emergenza, fatta soprattutto di un vuoto organico della Polizia penitenziaria di 18mila unità, di sovraffollamento detentivo (a Sanremo 280 detenuti su 220 previsti), di equipaggiamenti, strumentazioni e tecnologie inadeguati, nonché di disorganizzazione ancestrale 14mila detenuti in più e 18mila appartenenti alla Polizia penitenziaria in meno richiedono un intervento urgente per conseguire sia il deflazionamento della densità detentiva sia cospicui rinforzi organici, con procedure straordinarie e accelerate, negli operatori, oltre a riforme strutturali e complessive. In mancanza, altro che stanze dell’amore, continueranno morte, orrore e sofferenza”.