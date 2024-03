Molini di Triora: Andagna sempre isolata, il comune attiva il servizio navetta per i beni di prima necessità

È stato attivato dall'amministrazione diolimi di Triora il servizio navetta per il trasporto di generi di prima necessità e di medicinali per i circa 100 residenti della frazione di Andagna. Da ieri, infatti, il piccolo centro della Valle Argentina è isolato visto che, sotto la strada che porta al paese, si è verificato uno smottamento di terreno.



La strada ha ceduto a 20 metri del paese ed il Sindaco di Molini, Manuela Sasso, ha emanato ieri un’ordinanza di divieto di transito alle auto, consentendo solo quello dei pedoni.



Nel frattempo sul posto hanno eseguito diversi sopralluoghi tecnici e geologi, per capire la portata del problema strutturale della strada franata. Il Sindaco Sasso ha confermato di lavorare in modo da far partire i lavori di ripristino al più presto.