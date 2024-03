Sanremo: centro per la conservazione dell’ambiente marino a Palazzo Roverizio, via alla manifestazione di interesse

Sanremo avrà un centro di divulgazione, formazione e ricerca scientifica per la conservazione dell’ambiente marino dedicato in particolare al Santuario Pelagos e ai cetacei che lo popolano. Troverà casa a Palazzo Roverizio, nel cuore della Città dei Fiori, ai piedi del centro storico, grazie ai fondi del PNRR che consentiranno al Comune di effettuare i lavori per la sistemazione dei locali. In totale l’intervento avrà un calore di circa 1,2 milioni di euro.

Appaltati i lavori, il Comune di Sanremo è ora al lavoro per trovare un ente che si prenda cura del centro. C’è già una proposta, ma la legge prevede la pubblicazione della manifestazione di interesse per aprire la partecipazione a tutte le organizzazioni potenzialmente interessate. La concessione è a titolo gratuito e per una durata di 9 anni.

Negli uffici del Comune c’è già una istanza di partecipazione da parte di una non meglio specificata “organizzazione senza fine di lucro dedicata alla conservazione dell’ambiente marino (in particolare cetacei)” (definizione che lascia ipotizzare si tratti dell’Istituto Tethys) “al fine di ottenere in concessione a titolo gratuito l’immobile per la realizzazione di un polo multifunzionale dedicato all’area marina protetta del Mediterraneo Santuario Pelagos”.

La proposta prevede: “L’assunzione della completa gestione dei locali, l’onere della progettazione dell’allestimento museale e della fornitura dei relativi contenuti multimediali necessari allo svolgimento dell’attività didattico/divulgativa ed espositiva proposta, utilizzando gli arredi e le attrezzature multimediali fornite dal Comune. La parte proponente si impegna altresì a reperire autonomamente ulteriori fondi finalizzati all’acquisto di attrezzature multimediali o arredi specifici necessari all’attività svolta, partecipando a bandi nazionali, europei o ricercando eventuali sponsorizzazioni. Le attività prevederanno laboratori didattici, eventi e manifestazioni e attività ricreative e di eco-turismo a pagamento, garantendo comunque una fruizione pubblica degli ambienti principali dell’immobile gravato da vincolo di interesse storico artistico. Con il presente avviso, si intende verificare la presenza di altri soggetti potenzialmente interessati, aventi analoghe caratteristiche a quelle della parte proponente, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti da invitare ad una eventuale successiva procedura per l’assegnazione in concessione del bene”.

La candidatura è aperta a soggetti il cui statuto sia coerente e compatibile con la destinazione dell’immobile a centro per l’educazione, la divulgazione e la ricerca scientifica per la conservazione dell’ambiente marino. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le attività da svolgere all’interno dei locali dovranno riguardare la ricerca scientifica ai fini della conservazione dell’ambiente marino, la didattica e la attività ricreative di eco-turismo con funzioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e divulgazione scolastica, mediante creazione di laboratori didattici in educazione ambientale, polo di ricerca scientifica e di formazione in ambito marino.

È previsto un sopralluogo nel periodo dal 18 al 20 marzo, mentre le risposte alla manifestazione di interesse potranno essere inviate via Pec alla mail comune.sanremo@legalmail.it entro le 12 del 29 marzo.