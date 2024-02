Sanremo: centro di ricerca a Palazzo Roverizio, appaltati i lavori da 1,2 milioni di euro

Si aggiunge un altro progetto alla lunga lista degli interventi pronti a partire grazie ai finanziamenti del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) per la riqualificazione del centro storico di Sanremo. In totale la Città dei Fiori ha beneficiato di 13 milioni di euro di finanziamenti per la sistemazione della Pigna.

L’ultimo appalto assegnato riguarda Palazzo Roverizio, storico stabile alle porte della città vecchia tra via Escoffier e via Palazzo. Il Comune ha assegnato alla ‘Edil Ma.Vi Torino’ i lavori per la realizzazione di un centro di ricerca e divulgazione per la conservazione attiva dell’ambiente. La ditta torinese si è aggiudicata i lavori proponendo un ribasso del 17,38% sull’importo a base di gara di 1.280.000 euro con 22.551 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. In totale erano arrivate a Palazzo Bellevue sette offerte.

Il piano del Comune di Sanremo prevede la realizzazione all’interno di Palazzo Roverizio di un centro di ricerca e divulgazione per la conservazione attiva dell’ambiente con il restauro e il risanamento conservativo dell’immobile per l’inserimento del centro al suo interno.