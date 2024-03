Sanremo: il maltempo provoca frane e smottamenti, interviene prontamente la Protezione Civile (Foto)

Qualche danno anche a Sanremo per il maltempo che da ieri sta attanagliando l’intero Nord Ovest della penisola.

Oltre ai classici tombini intasati in diverse zone della città, un albero è crollato in Valle Armea su un cavo della corrente elettrica mentre si è allagato il rio Foce come spesso accade in situazioni come quella odierna.

Uno smottamento di terreno in strada Senatore Marsaglia, poco prima intersezione con la frazione di Borello, ha provocato la caduta di un masso sulla carreggiata.

Situazione analoga in zona Cascine Lunaire in frazione Bussana, dove lo smottamento ha bloccato la strada, isolando circa 20 persone. Nel primo caso sta lavorando la Protezione Civile mentre, nel secondo, gli agenti della Municipale hanno chiesto l’intervento di una ditta privata per sgomberare la carreggiata.

“Un ringraziamento a tutti gli agenti a tutti i volontari – evidenzia il Comandante della Municipale, Fulvio Asconio – che, come sempre si mettono a disposizione”.