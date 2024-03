Monesi: tre le persone finite sotto la slavina, sono stati tutti estratti e un uomo è in gravi condizioni

Sono state tutte tratte in salvo le tre persone colpite, questo pomeriggio poco dopo le 15, da una slavina caduta nella zona del monte Saccarello, vicino al rifugio Laterza, nella zona di Monesi.

Erano sei gli sci alpinisti che si erano avventurati sulla cima del Saccarello. Di questi tre sono stati colpiti e gli altri hanno dato l’allarme. Dei tre feriti due sono stati portati in ospedale a Mondovì e le loro condizioni non sarebbero gravi. Il terzo, un uomo, è stato portato in condizioni più gravi al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.

Sul posto sono confluiti tre elicotteri: Grifo del 118, e due dei Vigili del Fuoco, uno dei quali arrivato dal Piemonte. Oltre ai soccorsi dal cielo hanno lavorato i Vigili del Fuoco del comando provinciale, il nucleo Saf, il Soccorso Alpino e alcune ambulanze del 118 di Imperia.

È probabile che, dopo la nevicata di questa notte e l’innalzamento repentino delle temperature, la coltre bianca si sia improvvisamente staccata cadendo sotto la parete.