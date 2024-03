Silvia Calcagno si candida con 'Andiamo!' il movimento civico di centro destra a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando

Silvia Calcagno, madre e imprenditrice, si candida nelle fila di ‘Andiamo!’, il movimento civico di centrodestra a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando.

“Mi candido perché vorrei una Sanremo migliore, più pulita, più sicura e che abbia maggiore attenzione delle periferie. Condivido il progetto del movimento civico di centro destra ‘Andiamo!’ perché ha messo alla base della campagna elettorale l’ascolto dei cittadini, io, grazie al mio lavoro, ho l’opportunità ogni giorno di confrontarmi con tante persone, che mi segnalano problemi e condividono con me idee per Sanremo e vorrei essere la loro portavoce. Un ringraziamento particolare alla mia cara amica Mina Gannour per il grande supporto che mi sta dando in questa nuova sfida.”