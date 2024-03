Accordo sul telelavoro Italia-Monaco: la soddisfazione del circolo Pd di Ventimiglia

"Il circolo Pd di Ventimiglia esprime soddisfazione per il voto del parlamento che ha dato il via libera alla firma, da parte del Presidente della Repubblica, dell’accordo sul telelavoro Italia-Monaco siglato nel maggio 2021 dall’allora ministro Orlando e le autorità Monegasche e che ha visto il Pd locale e nazionale in prima linea" - dice il circolo Pd di Ventimiglia.

"Le iniziative e l’interessamento verso la categoria dei frontalieri non si fermano a questo punto poiché il circolo ventimigliese, da sempre vicino a questa categoria, ha immediatamente chiesto l’intervento ed interessamento dei propri parlamentari affinché, con un intervento legislativo, venga definita chiaramente la figura del 'frontaliere' andando a contemplare un numero massimo di giorni di telelavoro ammessi per non perdere il beneficio del 'bonus fiscale' in fase di dichiarazione dei redditi e prevenire una penalizzazione che vanificherebbe ogni sforzo precedente" - afferma il circolo Pd di Ventimiglia.

"Bisogna intervenire subito su questo campo in quanto, in base alle varie interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in passato e alle leggi vigenti, si avrebbe diritto all'agevolazione solo nel caso di spostamento giornaliero tra uno stato e un altro" - dice il circolo Pd di Ventimiglia.