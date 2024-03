Sanremo: durante il ‘Rigenera tour’ della Regione sopralluogo al cantiere di Coldirodi (Foto e Video)

È partito questa mattina con la tappa dedicata all’estremo ponente il primo Liguria Rigenera Tour. L’iniziativa, promossa da Regione Liguria per condividere con le amministrazioni locali e i cittadini le rilevanti politiche di riqualificazione messe in campo in questi anni, ha fatto tappa dapprima a Ospedaletti, sul cantiere avviato con 200mila euro di finanziamento regionale per la realizzazione di una palestra outdoor lungo la pista ciclabile, e, in seconda battuta, a Sanremo in frazione Coldirodi.

Qui l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia di Regione Liguria Marco Scajola, accompagnato dall’assessore comunale Massimo Donzella, ha svolto un sopralluogo sul cantiere di piazza San Sebastiano.

“Un intervento atteso da anni dagli abitanti di Coldirodi - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola - che testimonia l'attenzione riservata, non solo ai centri cittadini, ma anche alle frazioni. 300mila euro di finanziamento per realizzare un'opera di rigenerazione urbana che cambierà il volto del centro storico. Con il Liguria Rigenera Tour avremo modo di confrontarci, come fatto questa mattina a Sanremo, con le amministrazioni e i cittadini per condividere le decine di progetti di riqualificazione che stanno migliorando la nostra Regione”.

“Si tratta di un intervento – dice l’assessore all’Urbanistica del Comune di Sanremo Massimo Donzella - in cui si delinea e riqualifica uno spazio pubblico, l’incontro naturale della storia e dell’architettura del paese, per creare un luogo di incontro, uno spazio urbano, espressione della tradizione popolare”.

Presenti al sopralluogo anche i candidati a sindaco, Gianni Rolando e Alessandro Mager ma anche molti esponenti della politica locale, candidati alle prossime amministrative di giugno.

Il progetto di recupero prevede la riqualificazione dell'area comprendente il sagrato dell'oratorio di Sant'Anna, la piccola piazzetta degli Stemmi e la fontana monumentale con la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra di Verezzo. Il costo complessivo è di 400mila euro di cui 300mila derivanti dal Programma regionale di rigenerazione urbana e 100mila di cofinanziamento da parte del Comune di Sanremo.