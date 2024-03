8 marzo, l'associazione Bethel distribuisce mimosa a Bordighera e a Ventimiglia

Mazzetti di mimosa saranno distribuiti l'8 marzo ai passanti dall'associazione Bethel Odv sia a Ventimiglia che a Bordighera.

I gazebo saranno collocati in via Repubblica, vicino alla Banca UniCredit, nella città di confine e davanti al Park Hotel nella città delle palme dalle 10 alle 12.30. "Consegneremo mazzetti di mimosa, ad offerta libera" - fa sapere l'associazione Bethel Odv - "Sarà un'occasione per illustrare i nuovi progetti a cui ci dedicheremo nei prossimi mesi".

"Siamo un'associazione in crescita nata pochi anni fa" - sottolinea il direttivo dell'associazione Bethel Odv - "Stiamo riuscendo con dedizione ad aiutare molte persone, comprese le donne vittime di violenza. In questi anni, collaborando sinergicamente con varie associazioni, che ringraziamo, abbiamo 'dato voce' a varie categorie e vogliamo continuare il nostro percorso. Abbiamo aumentato il numero degli associati e questo ci dà forza per continuare ancora con maggiore intensità e cuore il nostro percorso".