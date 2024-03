Rime e acquerelli, a Vallecrosia la presentazione de "La Medichessa e i semi della conoscenza" (Foto)

Fulvia Natta è nata e cresciuta a Sanremo dove ha maturato una “naturale” vocazione al linguaggio dei fiori. Docente di storia all’Agraria e referente per l’Educazione alla cura, ha diretto il progetto “Le erbe della salute” realizzando la pubblicazione dell’omonimo libretto. Ha contribuito a manifestazioni pubbliche cittadine come il Festival della Salute e La Forza della Natura. Con il supporto scientifico di rinomati medici e agronomi ha guidato i suoi alunni a prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Letterario Professionale Lions (2018) e quello del Primo Concorso SIFO ( Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 2020)

Claudio Tabasso, artworker ed earthworker sanremese, ha frequentato l’Istituto Europeo di Design a Milano, diplomandosi in Illustrazione nel corso triennale e lavorando come freelance al servizio di agenzie pubblicitarie, studi grafici, editoria periodica. Appassionato di archeologia, arte e botanica, si è dedicato al disegno e alla pittura, realizzando copertine e illustrazioni per pubblicazioni di tipo storico e narrativo. Tornato nelle campagne della città natale ha dato vita a un’azienda agricola (“Giallovivo”) specializzata nella produzione di olio extravergine d’oliva taggiasca.