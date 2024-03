Dolceacqua: torna l’attesissima edizione di ‘Carugi in fiore 2024’, uscito il bando del concorso floreale

Torna a Dolceacqua l’attesa festa che annuncia l’arrivo della primavera, ‘Carugi in fiore’, che si terrà in tutto il paese da giovedì, festa della liberazione, a domenica 28 aprile.

Dolceacqua sarà come di consueto vestita a festa e completamente infiorata; non mancherà il mercatino del biologico e dell’artigianato, degustazioni di prodotti tipici locali di cui Rossese e olio extravergine da olive taggiasche saranno i protagonisti, ma anche laboratori per grandi e piccini e tante altre sorprese. Il Castello Doria sarà aperto, come sempre, tutto il giorno così come l’enoteca regionale della Liguria.

Il programma dell’evento è in via di definizione ma il bando per il concorso floreale, per cui si attende un gran numero di partecipanti, è pronto. Il tema di quest’anno è ‘I giochi di una volta’. La premiazione del concorso si svolgerà giovedì 25 aprile alle 16:30 nella Loggia di Palazzo Doria in Piazza Padre Giovanni Mauro a Dolceacqua.