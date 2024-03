‘Regala un fiore’, iniziativa di solidarietà dell’Inner Wheel Club di Sanremo verso il mondo femminile

Anche quest’anno, in prossimità della festa della donna, i fiori diventano occasione per rivolgere lo sguardo e le energie ad un tema molto caro alle socie: la solidarietà verso il mondo femminile ed in particolare alle donne vittime di violenza.

”Martedì 5 marzo dalle ore 9.00 alle 15.00 potete trovarci davanti al Cinema Centrale in Via Matteotti 107, a Sanremo, circondate da piante fiorite di garofani e ranuncoli, coltivati nella nostra riviera - commenta la Presidente Anne Tasco Lieussanes -. Un’occasione per fare un dono concreto e ricco di significato; il ricavato delle offerte sarà infatti devoluto all’Associazione Noi4You sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza”.

(in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà di fronte all’ Ingresso del Palafiori in Corso Garibaldi)



L’Inner Wheel Club di Sanremo è un sodalizio al femminile, molto affiatato, che opera sul territorio dal 2020. In questi pochi anni ha avuto modo di farsi conoscere nella città di Sanremo e portare a termine importanti service a favore di Enti e Associazioni che operano nel sociale, ha sostenuto i giovani e i loro sogni ha contribuito al restauro di opere d’arte e si è impegnata per divulgare problematiche attuali come la lotta al bullismo e il disagio giovanile e genitoriale, l’abbandono scolastico e i centri antiviolenza.