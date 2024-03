Sanremo, Giardini Regina Elena, Partito Democratico: “Perché abbattere 23 alberi?”

Il Partito Democratico di Sanremo esprime forte preoccupazione per il progetto di riqualificazione dei Giardini Regina Elena, alla sommità della Pigna, e condivide gli appelli già sollevati da tanti cittadini sanremesi sia singolarmente e sia raccolti in associazioni di diversa tipologia.



"Il progetto infatti - si spiega nel comunicato - prevede l’abbattimento di ben 23 pini secolari e la trasformazione dell’area con caratteristiche del tutto anonime, che non rispecchiano la particolarità ambientale e storica in cui si trovano i giardini.

Ci domandiamo se la riqualificazione dell’area, che deve essere indubbiamente portata avanti, richieda necessariamente l’abbattimento del patrimonio arboreo presente o se non sia possibile, invece, ridisegnare l’intera area preservando le alberature già esistenti, per le quali non si ravvedono ragioni a giustificazione dell’abbattimento.

La risposta a questa domanda, secondo il Partito Democratico cittadino, è che sia dal punto di vista tecnico-operativo, che da quello dei tempi stretti entro i quali eseguire l'opera per poter ricevere i finanziamenti assegnati, sia possibile materialmente realizzare l'intervento senza nessuna necessità di abbattere gli alberi, ma semmai ponendoli in sicurezza durante i lavori.

Chiediamo che l'Amministrazione Comunale uscente si impegni a porre da subito allo studio una variante che contempli la conservazione del patrimonio arboreo attuale dei Giardini Regina Elena, scongiurando lo scempio ambientale, paesaggistico e storico che deriverebbe dalla realizzazione del progetto di intervento secondo l’attuale configurazione.

Proprio in quest’ottica di collaborazione, studio e ripensamento di tutta la pratica il Partito Democratico, con la segretaria del circolo di Sanremo Francesca Antonelli - anche nella sua veste di agronomo - e della vice segretaria dell’Unione cittadina Anna Russo, ha partecipato all'incontro operativo che si è tenuto mercoledì 28 febbraio con le associazioni PAT e ANPI, presenti il candidato sindaco Fulvio Fellegara ed esponenti di altre forze politiche della coalizione e della società civile. Riteniamo questo incontro proficuo e propositivo e a breve verranno rese pubbliche le iniziative volte alla salvaguardia dei Giardini e in generale del verde cittadino".