Vallebona, marzo ricco di eventi: il mese inizia con "Fratello Francesco" (Foto)

Vallebona propone tanti eventi nel mese di marzo. Il primo appuntamento sarà domani, sabato 2 marzo, alle 20.30 nella chiesa di San Lorenzo con "Fratello Francesco", un video sulla vita di San Francesco d'Assisi girato dai ragazzi della parrocchia.

Un progetto, che è nato dalla passione e creatività dei giovani nei primi anni 2000, è stato realizzato con impegno dalla comunità. Ambientato tra le vie e le piazze del paese, il film trasforma Vallebona nella storica Assisi, offrendo una nuova prospettiva sul borgo e mostra il legame con la storia e la spiritualità e il profondo senso di appartenenza.

Martedì 5 marzo dalle 20.30 alle 21.30, invece, nella Salabande si terrà una conferenza dal titolo "Senso di colpa e vergogna". Per l'occasione interverrà l'operatrice olistica Daiana Campaini. Venerdì 8 marzo, alle 10, in piazza XX Settembre andrà in scena l'Infioramento dell'Ape Mimosa. Tutti i presenti potranno contribuire a realizzare insieme l'ape in occasione della giornata della donna.

L'8 marzo alle 18, invece, verrà inaugurato in via Roma 6 lo 'Spazio Attivo', un luogo dedicato alle idee, alla creatività e agli incontri, pensato da Gloria Siccardi, make-up artist nota nel panorama milanese ed internazionale, appassionata di fotografia ritrattistica femminile, arte, moda e nuove tendenze. Alle 19, per l'occasione, vi sarà un'introduzione al concept progettuale da parte di Gloria Siccardi e Claudia L. Pallanca. Inoltre, lo spazio, fino alle 20, ospiterà le prime proposte creative: un'esposizione personale di opere di Angelina Rusin; un'esposizione personale di foto ritratti di Gloria Siccardi e un'esposizione di creazioni esclusive dell'Atelier Daphné.

Infine, sabato 9 marzo dalle 16.30 alle 20 allo Spazio Attivo in via Roma 6 verranno organizzate delle mini-sessioni di trattamento stone massage facciale a cura di Silvia Lentini, consigli di make-up natural glowig a cura di Gloria Siccardi e di nuove tendenze hair interpretate da Tere Longo, titolare del Salone "Natural Style" Ventimiglia.