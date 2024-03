Sanremo: piove all'interno del Mercato dei Fiori, interpellanza dei Consiglieri Lombardi e Stella (Foto)

I Consiglieri comunali di Sanremo, Luca Lombardi e Marco Stella, hanno presentato una Interpellanza al sindaco e alla Giunta per sapere se sia stata avviata la procedura amministrativa della gara d’appalto e se sia stato redatto un cronoprogramma dei lavori al fine di capire le tempistiche d’intervento in relazione alla copertura del Mercato dei Fiori di Valle Armea, che presenta dei problemi con la conseguente infiltrazione di acqua in occasione delle piogge.

I due Consiglieri, nel documento inviato in Comune, hanno evidenziato lo stato di degrado e deterioramento in cui si trova l’intera struttura tanto che, le diverse infiltrazioni presenti nel tetto causano ogni volta che piove, allagamenti alle aule sottostanti, alle palestre e al plateatico dove vengono distribuiti i fiori, creando disagi e situazioni di pericolo per tutti coloro che frequentano gli spazi.

La Giunta, nell’agosto scorso aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativa all’intervento di riqualificazione del Mercato dei Fiori, grazie al quale ha potuto partecipare al bando regionale per contributi a valere sul Fondo Strategico. La Regione, tra l’altro, ha concesso al Comune un contributo di quasi un milione e mezzo per riqualificazione della copertura dell’edificio, ripartito in tre annualità;

La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori è stata affidata all’Arch. Luca Vercesi ed il progetto è stato inserito il progetto nella programmazione triennale 2023/2025 (annualità 2023). Nell’Interpellanza Lombardi e Stella sottolineano come, ad oggi, non siano ancora partiti i lavori di riqualificazione: “Ritardo che contribuisce a far perdurare questa situazione di disagio e pericolosità per chi frequenta gli spazi”.