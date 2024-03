Cai Sanremo, venerdì 15 marzo assemblea generale dei soci

Si terrà venerdì 15 marzo, presso la sede sociale sita in piazza Cassini 13 a Sanremo, l’assemblea generale dei soci del Cai Sanremo alle 20, in prima convocazione, e alle 21.30, in seconda convocazione.

All'ordine del giorno la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea; l'approvazione del verbale dell’assemblea generale dei soci del 2023; la relazione dell’attività sociale 2023; la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2023; la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo 2024; le quote sociali anno 2025; la consegna Aquile d’oro e altre benemerenze per i soci iscritti da 25, 50 e 75 anni e varie ed eventuali.

Chi non potesse partecipare di persona può essere rappresentato per delega. Prima dell'inizio dell'assemblea si potrà, inoltre, rinnovare l'iscrizione visto che la tessera, al momento valida, scadrà il 31 marzo.