Bordighera, nuovo servizio alla Casa di Comunità: prende il via la distribuzione dei farmaci (Foto e video)

E' iniziata, questa mattina, alla Casa di Comunità di Bordighera la distribuzione diretta dei farmaci e dei presidi per i pazienti diabetici e colo-urostomizzati.

"Una decisione condivisa con la direzione aziendale proprio per cercare di migliorare il servizio all'utenza" - fa sapere la dottoressa Silvia Di Francesco, direttore S. C. Farmaceutica alla Casa di Comunità di Bordighera - "Prima non c'era una sala d'attesa per i pazienti che molto spesso si affollavano all'esterno della farmacia, invece, ora nella Casa di Comunità vi è una sala d'attesa per gli utenti, che possono venire tutti i giorni su appuntamento. Non si creeranno così lunghe attese".

Il nuovo servizio si terrà dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, previo appuntamento. L'utenza potrà contattare la farmacia al numero di telefono 3382037993 o via email a bo.farmacia@asl1.liguria.it.