A febbraio il Casinò di Sanremo ha incassato 4,1 milioni di euro, +2% rispetto al 2023

Il mese appena concluso al Casinò di Sanremo registra l’introito di 4,1 milioni di euro, (+2% rispetto allo stesso mese del 2023), risultato che porta il valore annuale a 8 milioni.

I giochi tradizionali evidenziano un incremento percentuale del 15%, mentre i giochi elettromeccanici introitano 3,1 milioni di euro.

“La centralità anche mediatica dell’azienda Casinò negli eventi del periodo festivaliero che hanno ripercussioni positive, economiche e turistiche, per tutto l’anno ha consolidato il nostro brand e quello cittadino a livello internazionale - commenta Gian Carlo Ghinamo, presidente e amministratore delegato, con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - abbiamo ospitato i nostri migliori clienti e registrato una forte presenza di visitatori, provenienti anche dalla vicina Francia e da tutta Italia, intercettando i flussi turistici presenti in città e nel comprensorio. Nel mese appena concluso abbiamo annoverato quasi ventimila clienti nelle sale, una presenza costante di ospiti che la Casa da Gioco ha saputo accogliere rendendo indimenticabile visite e momenti di intrattenimento. Contemporaneamente abbiamo ricevuto le iscrizioni di molti appassionati pokeristi che ci hanno raggiunto con l’avvio dei grandi tornei , che culmineranno per la stagione primaverile a maggio con l’atteso IPO”.

“Abbiamo predisposto il calendario eventi 2024 con i primi prestigiosi spettacoli, che coinvolgono il teatro e il Roof Garden, con appuntamenti di gran qualità e serate di gala allietate da famosi e apprezzati protagonisti del mondo dello spettacolo, elementi che contraddistinguono la nostra esclusiva offerta di intrattenimento” concludono dai vertici della casa da gioco matuziana.

Sono stati erogati 96 super premi del valore superiore a 5.000 euro per un montepremi complessivo di 966.396 euro.

Dall’inizio dell’anno sono stati assegnati 1,97 milioni di euro in vincite di importo superiore a 5.000. Nei primi due mesi del 2024 sono stati incassati 8 milioni di euro, di cui 1,7 milioni ottenuti dai giochi tradizionali e 6,2 milioni nelle sale delle slot machines.