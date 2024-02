Giornata delle malattie rare: a Camporosso la rotonda del ponte dell’Amicizia si illumina di verde, fucsia e azzurro (Foto)

Camporosso illumina la rotonda del Ponte dell’Amicizia di verde, fucsia e azzurro in occasione della giornata delle malattie rare.

Un'iniziativa che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle patologie che colpiscono in Europa quasi una persona ogni 2mila. In Italia ci sono circa 3 milioni di donne e uomini che convivono con una malattia considerata rara. "Il comune di Camporosso, su invito dall’Aismac (Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari), rinnova l’adesione a questo importante appuntamento illuminando la rotonda del Ponte dell’Amicizia con i colori simbolo della giornata: il verde, il fucsia e l’azzurro" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.

"Dedicare una giornata aiuta a parlarne, a diffondere informazioni e ad ascoltare chi è coinvolto per capirne i bisogni. Consente di pensare alle possibili soluzioni nella ricerca, nell’accesso alle cure e nell’assistenza" - fa sapere il primo cittadino - "Grazie a Pamela Barbieri per il sostegno alla campagna di sensibilizzazione sul tema e per aver organizzato un apposito evento con i bambini nell’impianto calcistico comunale".